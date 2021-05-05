Можемо дещо бачити та чути, – у ДПСУ оцінили ймовірність вторгнення Росії з боку Криму

Сергій Дейнеко заявив, що можливість наступу Росії з тимчасово окупованого Криму існує. Однак, за його словами, що планує керівництво країни-агресора – невідомо.

Голова Державної прикордонної служби зазначив, що можливо лише констатувати факти про зосередження у тому чи тому місці певних угруповань російських збройних сил.

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Ми можемо також дещо бачити і дещо чути, але знати стратегічні замисли військово-політичного керівництва Росії, на жаль, ми не можемо. Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму,

– сказав глава ДПСУ.

Водночас він пояснив, що Росія почала відведення військ, але "не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, зброї та техніки".

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