Угода Байдена – Меркель: Німеччина введе санкції проти Росії у разі агресії проти України

Згідно з угодою Джо Байдена та Ангели Меркель щодо "Північного потоку-2", проти Росії можуть ввести санкції. Це трапиться у разі агресії держави проти України.

Коли можуть ввести санкції

Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинити нові агресивні дії проти України, то їй загрожують обмеження. Про таку реакцію в Європейському Союзі клопотатиме уряд Німеччини.

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Санкції введуть для обмеження російського експорту в Європу в енергетичному секторі, включаючи газ.

Німеччина діятиме на національному рівні й чинитиме тиск на Європейський Союз для прийняття ефективних заходів ( у разі агресії Росії – 24 канал), включаючи санкції,

– мовиться в угоді.

У документі зазначили, що Росія не повинна використовувати жоден трубопровід для досягнення агресивних політичних цілей.

Що відомо про угоду США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"

21 липня президент США Джо Байдена та канцлерка Німеччини Ангела Меркель оприлюднили спільну позицію про російського газопроводу "Північний потік-2". Політики домовилися, що Київ повинен отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску труби.

Згідно з угодою, Берлін наполягатиме на продовженні договору про транзит газу через Україну на 10 років. Зазначимо, він втрачає чинність у 2024 році.

У відповідь Міністерство закордонних справ надіслало ноти у Брюссель та Берлін. Міністр Дмитро Кулеба зазначив, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

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