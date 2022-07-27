У Стамбулі запрацював Спільний координаційний центр щодо експорту зерна з України

У Стамбулі 27 липня відкрили Спільний координаційний центр. Його створили в рамках угоди про експорт зерна.

Центр діє на території Університету національної оборони. "Зернова" угода передбачає, що разом з представниками Туреччини, України та росії працюватимуть дипломати з ООН.

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Як працюватиме Центр

Представники Центру будуть оглядати судна, які братимуть участь у вивезенні зерна із трьох портів України – Одеси, Чорноморська та Південного.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар звернувся до учасників Центру. Він наголосив на необхідності вивезення 25 мільйонів тонн українського зерна до країн, що потребують його. Організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити ціни на їжу уникнути продовольчої кризи.

Міністр також додав, що необхідності в розмінуванні морських зон для коридору немає. Підготовка в портах триває. Туреччина й надалі обговорює процес з Україною і з росією.

"Зернова" угода: що відомо

Україна, Туреччина та ООН підписали угод для експорту українського зерна Чорним морем. Також угоду з ООН та Туреччиною підписала росія.

Щоправда, наступного дня окупанти атакували порт "Одеса". Вони намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось.

У МЗС України назвали обстріл з боку окупантів – "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана".

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