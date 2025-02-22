США погрожують припинити доступ України до Starlink, якщо не буде угоди про копалини, – Reuters
- США погрожують відключити доступ України до Starlink, якщо не буде укладено угоду про корисні копалини.
- Раніше Зеленський відкинув вимоги Трампа про надання доступу до українських ресурсів, але переговори щодо угоди тривають.
- Starlink є критично важливим для українських військових, що додає ваги цим переговорам.
США наполягають на укладанні угоди про корисні копалини з Україною. А якщо цього не станеться, Україні можуть відключити Starlink.
Щонайменше, саме так стверджують у Reuters, пише 24 Канал, із посиланням на 3 джерела, знайомі з цим питанням. При цьому видання наголошує, що супутниковий інтернет від SpaceX життєво важливий для України
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США можуть відключити Україні Starlink через угоду про копалини
21 лютого Володимир Зеленський заявив, що США й Україна працюють над угодою про видобуток корисних копалин. У цьому процесі, пишуть американські журналісти, переговірники зі США порушили питання про можливість припинення доступу України системи супутникового інтернету Starlink Ілона Маска.
Тема доступу до Starlink, що належить SpaceX, лунає в дискусіях між американськими та українськими офіційними особами не відсьогодні, а, мовляв, ще відтоді, як президент України відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.
На зустрічі Володимира Зеленського з Кітом Келлогом, як повідомило одне з джерел, про це також говорили. Мовляв, Україні сказали, що відключення послуги неминуче, якщо не вдасться досягнути угоди.
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Зауважимо, що Starlink забезпечує критично важливий інтернет-зв'язок для українських військових і не тільки.
Коротко про ситуацію навколо угоди США й України про копалини
Станом на зараз відомо, що Володимир Зеленський відкинув вимоги Дональда Трампа про надання американцям українських підземних багатств на 500 мільярдів доларів для начебто відплати за допомогу у воєнний час. Українська сторона аргументує це тим, що США в цій угоді не надали жодних конкретних гарантій безпеки.
Відтоді між лідерами виник розрив – Трамп назвав Зеленського диктатором, а перед цим Зеленський заявив, що президент США опинився в пастці російської дезінформації.
А проте американська та українська команди все ще працюють над угодою, у неї внесли правки, які мали б зблизити позиції сторін. Трамп вже сказав, що очікує, що угода буде підписана найближчим часом.