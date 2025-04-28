Україна хоче якомога швидше підписати угоду про корисні копалини зі США, – МЗС
- Україна та США працюють над угодою про корисні копалини, яку сподіваються підписати якнайшвидше.
- Георгій Тихий зазначив про прогрес у переговорах, підписано меморандум про наміри, і робота триває щодня.
Україна та США продовжують роботу над угодою про корисні копалини. У МЗС сподіваються, що документ вдасться підписати якнайшвидше.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника МЗС України Георгія Тихого під час спілкування з користувачами у соцмережі Х.
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Що у МЗС думають про угоду про копалини з США
Георгій Тихий наголосив, що Україна зацікавлена в підписанні угоди про корисні копалини зі США. Проте для затвердження потрібний взаємоприйнятний і взаємовигідний текст і деталі цієї угоди.
Речник МЗС наголосив на певному прогресі у рамках роботи над документом української та американської команд. Зокрема було підписано меморандум про наміри. Робота над угодою триває щодня.
І ми хотіли б бачити це завершеним і зафіксованим на папері якомога швидше,
– додав він.
Тихий додав, що Україна хотіла б, щоб така угода працювала на користь обох народів і приносила користь двом країнам.
Зауважимо, що днем раніше прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна та США домовилися про те, що в угоду про корисні копалини не зараховується допомога, надана до її підписання.