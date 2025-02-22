Угода про копалини: Україна наполягає на зменшенні розміру фонду з 500 мільярдів до 100, – ЗМІ

Україна під час візиту спецпредставника Трампа Кіта Келлога передала США нові пропозиції щодо угоди про корисні копалини. У ній пропонується зменшити суму коштів, які отримають Сполучені Штати від українських ресурсів.

Якщо американська сторона говорила про розмір фонду в 500 мільярдів доларів, то Україна готова підписати угоду, якщо цю вартість до 100 мільярдів. Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела Radio NV в українській владі.

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Умови України щодо угоди про рідкісноземельні метали

Україна має свої пропозиції щодо угоди. Зокрема, вони містять зміни розміру майбутнього фонду, куди йтимуть надходження від видобутку корисних копалин України. Кіт Келлог має передати ці умови президенту Трампу під час запланованої зустрічі з ним у Вашингтоні.

Ми зараз зменшили цю пропозицію до 100 мільярдів доларів і передали Келлогу,

– повідомляють джерела.

Окрім цього, українська сторона хоче, щоб угода була підписана під час особистої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Президенти могли б у такому випадку обговорити всі інші можливі умови договору.

Президент США поставив Кіту Келлогу завдання досягти підписання угоди з Києвом щодо корисних копалин. Тому робота над нею тривали всі дні, які спецпредставник США провів в Україні.

Володимир Зеленський був не впевнений, чи підписувати йому цю історичну угоду. Під час дискусій щодо ухвалення рішення з очільниками різних відомств президент все ж вирішив, що угоду потрібно укласти, але в дещо покращеному вигляді.