Дискусії тривають: політолог назвав, що ще треба редагувати в угоді про ресурси зі США

Українська делегація вирушить до США для технічних переговорів щодо угоди про корисні копалини. Мета першої зустрічі – відпрацювати головні її засади. Вашингтон ймовірно надалі готовий пригальмувати діалог.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що якби США були налаштовані на швидкий результат, тоді вони умови цієї угоди не змінювали.

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Про що свідчить поведінка США?

Угода про видобуток українських корисних копалин була змінена саме Сполученими Штатами в односторонньому порядку як по суті, так і за змістом. Політолог пояснив, що по суті в новій редакції документа знову з'явився уявний борг понад 120 мільярдів доларів; розподіл ухвалення рішень фонду 3 на 2 з вирішальним голосом США.

Угода в новій редакції містить неприйнятні для України положення навіть не стільки з погляду забезпечення національних інтересів, як процесуально, адже наша держава прагне до ЄС.

Якщо сторона намагається об'єднати рамкову угоду без взаємних зобов'язань, то це робиться з розумінням, що процес буде затягуватися в часі,

– вважає Буряченко.

Політолог пояснив, що Трамп і його команда не розуміють, чи вдасться їм дотиснути Росію, тому вони хочуть проводити ще декілька раундів перемовин і орієнтуватись на дату, яка звучала в американському політикумі, 30 квітня. Трамп має звітувати про свою роботу за 100 днів свого президентства.

Тому США не хочуть потрапити в незручну ситуацію, якщо підпишуть рамкову угоду, а потім не будуть знати, що робити, якщо Трамп зрозуміє, що ресурсів дотиснути Путіна в нього немає.

"Ця версія підтверджує, що ймовірніше той скандал в Овальному кабінеті був інспірований з боку США. Зараз українській делегації потрібно дуже тонко діяти. Думаю, дипломати вже зрозуміли натяки з боку Сполучених Штатів", – зазначив Буряченко.

Коли угода про мінерали може бути підписана?

Політолог переконаний, що якщо тільки вдасться досягти довготривалого миру з гарантіями безпеки для України, тоді процес з підписання угоди про мінерали піде дуже швидко і конструктивно. Тоді Україна отримає від США не той її оновлений варіант документа, а збалансований текст з вигідними для неї умовами.

В угоді є багато цікавого та перспективного для нашої держави, в тому числі щодо післявоєнної відбудови,

– наголосив Буряченко.

Україні нині, як підсумував політолог, потрібно постійно показувати конструктив, щоб США продовжували надавати їй допомогу і розуміли, що вона надійний партнер. Однак при цьому не варто погоджуватися на неадекватні положення угоди, розуміючи те, що треба вести діалог на декількох треках одночасно.

Буряченко підкреслив, що чим сильнішою Україна буде в переговорному процесі, чим швидше вона разом з американцями та європейцями зможе дотиснути Росію для досягнення сталого і справедливого миру, тим скоріше отримає угоду про корисні копалини, яка буде відповідати її національним інтересам.