Перша версія ошелешила: економіст пояснив, чи варто було Україні підписувати угоду про рідкоземи

Угода США щодо корисних копалин мала кілька редакцій. Зокрема через те, що Білий дім спочатку висунув Україні неприйнятну пропозицію.

Старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україні була необхідна угода про корисні копалини ще раніше з кількох причин. Перша – це, ймовірно, могло б стримати російську агресію.

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"Якби у нас було більше партнерів на той час, якби міжнародні компанії займалися розробкою родовищ корисних копалин на сході України, можливо, Росія б більше подумала, перш ніж робити акт агресії", – сказав Володимир Ланда.

Він додав, що закордонні країни захищають ті держави, з яких вони мають економічний зиск.

Який зиск для України

Друга причина полягає у тому, що така угода дозволяє створювати нові бізнеси. Навіть якщо в угоді буде поділ власності 50/50 або навіть 100% на користь закордонних компаній, ці компанії платитимуть ренту та створюватимуть робочі місця в Україні.

Це не лише шахти, а й збагачувальні фабрики та переробні заводи. Якщо йдеться про титан чи літій, то це можуть бути й заводи з виробництва акумуляторних батарей, аерокосмічної продукції тощо.

Необхідність угоди очевидна. Чи варто було підписувати ту угоду, яку ми мали? Угоду, яку першим привіз до України Скотт Бессент, була абсолютно неприйнятною, це нагадувало щось середнє між мародерством, репараціями та першою пропозицією на східному базарі, коли обидві сторони знають, що ця пропозиція далека від реальності,

– сказав Володимир Ланда.

Він пояснив, що перший варіант угоди був пропозицією в стилі книги Трампа "Як вести переговори", а саме ошелешуючи першою пропозицією. Власне, друга і третя угоди були не набагато кращими, при тому що групи переговорників змінювалися, а українська сторона не розуміла, з якою з них варто вести переговори.

Чи пішли США на компроміс

Ланда додав, що угода, проект якої виник останнім і текст якого був у публічному доступі, став певним компромісом. З одного боку, Україна не здавала національні інтереси і погоджувалася на співпрацю.

З іншого боку, президент США Дональд Трамп, який обіцяв досягнення угоди, міг цю обіцянку виконати. Вочевидь, була досягнута політична домовленість щодо достатньо нейтрального тексту. Це була рамкова угода, а не колоніальна, як попередні версії, і вона давала широке поле для подальшої співпраці,

– сказав Володимир Ланда.

Він пояснив, що Трамп обіцяв досягнення угоди, і він цього досяг. На момент початку зустрічі в Білому домі він вже розумів, що, що б він не робив, ця угода буде підписана. Ланда додав, що аналітики схвалюють дії президента України під час зустрічі з Трампом, а от США втрачає свої позиції і дає шанс іншим гравцям вийти на арену.

Індекс демократій у світі

Він додав, що існує індекс демократій у світі. Їх було менше за половину всю історію людства до 2000 року. І лише в 2000 році кількість демократій стала більшою за кількість автократичних режимів.

Тоді здавалося, що це незворотний процес. Вже незабаром виявилося, що існує і зворотна течія. Зараз ми бачимо ситуацію, в якій кількість демократій та автократій приблизно схожа – 90 на 90 серед незалежних країн. Америка фактично готова до того, щоб здати прапор лідера демократичного світу,

– зазначив Володимир Ланда.

Він додав, що не стільки Америка, скільки поточний Білий дім.