Готуються до пограбування: генерал-лейтенант пояснив позицію США щодо України

З боку США наразі не видно ніяких кроків, спрямованих на те, щоб тиснути на Росію. Натомість вони навпаки йдуть назустріч росіянам, відновили комунікацію з ними, завели їх в інформаційний простір. Ба більше, ще й продемонстрували, що можуть використати батіг щодо України, зупинивши на певний час надання їй допомоги.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, наголосивши, що Кремль відкинув позиції США, а обговорив тільки ті пункти, які йому було вигідно.

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Які умови додатково висуває Росія?

Росії вигідні пункти щодо режиму тиші на морі, звідки вона була вимушена забрати залишки свого флоту через побоювання нових влучних ударів з боку України по її ракетоносіях. Вигідно росіянам і припинення вогню саме по енергооб'єктах, аби Україна не била по їхніх заводах, які забезпечують її окупаційну армію паливно-мастильними матеріалами.

Військовий експерт наголосив, що росіяни діють як їм заманеться, ще й висувають додаткові умови: підключення до SWIFT, зняття санкції щодо продажу сільськогосподарської продукції.

"Виникає запитання, а що ж відбувається і навіщо нам такий з боку спостерігач в особі США, який Україні нічого не дає, натомість дає Росії. До того ж займається підготовкою до пограбування української економіки та надр", – озвучив Романенко.

Як на тлі поведінки США слід діяти Україні?

Військовий експерт розкритикував новий проєкт угоди про видобуток корисних копалин, адже, з його слів, американці цим документом хочуть забрати на віки вічні всі українські надра, придбати ядерну енергетику. Зараз постає запитання, яким чином Україна має відповідати на такі дії з боку Сполучених Штатів.

США, як зауважив військовий експерт, продовжують розігрувати виставу, що вони не розуміють, хто у російсько-українській війні є агресором, а хто жертвою. Крім того, надсилають Віткоффа, якому заносять російський наратив, який він спільно з Трампом і своєю командою розносить по всьому світу.

Треба зупиняти підписання угоди про корисні копалини, бо вона кабальна. США надумали, що в України є перед ними борги, яких немає. Брехня на брехні звучить. Зовсім нема позитивних зрушень,

– підкреслив Романенко.

На його думку, Україні не варто розглядати можливість укладання угоди про корисні копалини доки не буде з'ясоване питання, чим же США допоможуть їй в першу чергу стосовно безпеки. На поточний час складається дуже важка ситуація, тому, зі слів Романенка, треба співпрацювати з Європою і чітко відстоювати свої позиції.