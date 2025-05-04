Економіст пояснив, як і коли Україна та США почнуть заробляти в межах угоди про мінерали

Україна та Сполучені Штати Америки 1 травня підписали угоду про корисні копалини. Відповідно до неї буде створено спільний Інвестиційний фонд відбудови. Проте доходи від українських мінеральних родовищ надходитимуть далеко не одразу.

Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, як саме зароблятимуть Україна та США в межах угоди. Також Дональд Трамп поспішав підписати з Україною угоду про мінерали, щоб показати це як свою перемогу до 100 днів президентства.

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Достатньо тривалий процес

Пендзин пояснив, що частина рентних платежів від видобутих корисних копалин надходитиме в Інвестиційний фонд відбудови, який накопичуватиме певні суми коштів.



Створюється певний достатньо великий обсяг коштів, який теоретично може або виводитися США (ані Київ, ані Вашингтон гроші цього фонду не оподатковують) як прибуток чи відсотки по капіталу фонду. Або будуть інвестуватися в певні інфраструктурні проєкти в Україні,

– наголосив економіст.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що найближчих 10 років кошти з фонду будуть інвестуватися саме в Україну.

Водночас американські на європейські засоби масової інформації почали активно обговорювати угоду. Як аргумент вони наводять досвід світових величезних видобувних компаній. Видання зауважили, що реальний дохід від діяльності таких підприємств починає надходити після 8 – 10 років вкладання коштів в розробки корисних копалин на тій чи іншій території.

Спочатку вирішується питання отримання дозволів, ліцензій, підготовки кадрів, завезення обладнання, вирішення земельних питань, приєднання до мережі тощо – купа речей, які супроводжують будь-який інвестиційний проєкт,

– підкреслив Олег Пендзин.

Потім починається, за його словами, формальна розробка корисних копалин і відбувається часткове погашення збитків, які зазнали компанії для того, щоб розпочати свою діяльність. І лише за 8 чи 10 років може почати надходити прибуток.

Економіст зауважив щодо перспективи розробки в Україні нових корисних копалин, що це однозначно достатньо тривалий процес. Тому, якщо цей фонд почне активно працювати і безпекові можливості дозволять приходити інвесторам, то питання отримання прибутку точно не питання 3 – 4 років.

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Нагадаємо, що про економічну життєздатність українських родовищ корисних копалин відомо доволі небагато, а "перехід від відкритого ресурсу до економічно вигідного резерву" потребує значного часу та інвестицій. Проте обидва аспекти мали обмеження, як пише Reuters, не тільки з початку війни, а й до 2022 року.

Також, як зазначає видання, розробка шахт, що видобувають корисні копалини, може затягнутися на 10 – 20 років. Тому Україна та США, імовірно, тривалий час чекатимуть на прибутки цієї угоди.