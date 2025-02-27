Загроз немає: економіст пояснив, що наразі угода між Україною та США нагадує "протокол намірів"

Україна та США погодили угоду про корисні копалини. В ній є ключовий позитивний момент, який спростовує питання "заборгованості" України, але більшість деталей не прописані.

Для прикладу, в угоді немає чітких рамок зобов'язань США. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що усі слова Дональда Трампа про цю співпрацю не варто сприймати серйозно.

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Чому угода поки є наміром і не несе загрози

Володимир Зеленський повідомив, що угода поки є рамковою, адже сам договір ще попереду. Економіст зазначив, що угода зараз нагадує "протокол намірів".

Це дуже велика та широка рамка, яка передбачає ще багато роботи. Все, що заховане в деталях, мають відпрацювати. Ще не факт, що ця угода пройде легко або пройде взагалі,

– наголосив він.

На думку Пендзина, узгодження угоди зараз не несе ніякої загрози – там немає ні цифр, ні будь-яких зобов'язань.

Також угода передбачає створення фонду, в який Україна вкладає 50 відсотків майбутніх надходжень від своїх природноресурсних активів. Важливим є й те, що в угоді зазначено, що те, що сьогодні отримує державний бюджет України в жодний спосіб не можна зарахувати в цей фонд.

Зауважте! Кабмін ухвалив підписання угоди, яка містить 6 ключових положень. Зокрема, мовиться збереження українських надр у власності України та їх використання для майбутніх інвестицій у відбудову країни завдяки Інвестиційному фонду.

Економіст зауважив, що поки немає розуміння того, чим цей фонд буде наповнювати США. Штати висловили позицію, що будуть вносити в нього "те, що потрібно Україні". Однак зрозуміло та цінно для нашої країни є інше – угода справді не визначає, що отримані кошти Україною від США є боргом.

Слова ж президента США Дональда Трампа про "повернення коштів за військову допомогу американським платникам податків" свідчать про те, що він живе у своїй інформаційній бульбашці. Угода йому потрібна лише для того, щоб продемонструвати своїм виборцям якусь перемогу.