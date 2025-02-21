Цього тижня США та Україна хочуть доопрацювати угоду про викопні корисні копалини

Цього тижня Україна та США можуть завершити угоду щодо надання Сполученим Штатам доступу до корисних копалин. Обговорення цього скнадального питання відбувається за закритими дверима між українськими чиновниками та спецпредставником США Кітом Келлогом під час його візиту до Києва.

Йдеться про угоду на 500 мільярдів доларів, про яку Дональд Трамп говорив ще на початку лютого. Українська сторона відхилила підписання угоди через відсутність в ній "вигідних умов". Але найближчим часом угода про доступ до корисних копалин в обмін на гарантії безпеки відбудеться. Ця подія стане ключовим елементом зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни. Про це 24 Канал пише з посиланням на Bloomberg.

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Важливі рішення для співпраці України та США

Через два дні після того, як президент Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором", знову став можливим розгляд пропозиції обміну рідкоземельних металів України на військову допомогу від США.

Сполучені Штати хотіли отримувати 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від корисних копалин, але це порушувало б українське законодавство. Тоді Київ висунув зміни до пропозиції, які були б вигідні обом сторонам. Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Келлогом у столиці України "повернула надію".

Нам потрібні міцні угоди зі Сполученими Штатами – угоди, які справді працюватимуть,

– сказав президент України у своєму зверненні.

Цікаво! Україна насправді не має запасів корисних копалин на суму 10 трильйонів доларів, як повідомлялося раніше. Більшість родовищ, ймовірно, є побічними продуктами виробництва таких матеріалів, як фосфати, а частина з них знаходяться на окупованих Росією територіях.

Підписання угоди може помирити Зеленського і Трампа, адже словесні війни не вигідні жодній стороні. Посадовці США зазначають, що співпраця у сфері рідкоземельних мінералів може стати "найкращою гарантією безпеки для України".