У МЗС відреагували на заяви ЗМІ про бажання США змінити угоду про корисні копалини

Діалог української та американської сторін щодо угоди про рідкісноземельні метали триває. США пропонують нові ідеї, як можна укласти цей історичний договір.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал.

Дивіться також Уже є список країн, готових розмістити військовий контингент в Україні, – МЗС

Робота над угодою України та США щодо корисних копалин триває

Команди двох країн працюють над якнайшвидшим підписанням угоди про надра. У МЗС офіційно зазначили, що їхня взаємодія продовжується. Договір уже готовий, тому Україна очікує на затверджену дату його підписання від США. А от деякі коментарі щодо цього питання є лише домислами та неправдивими повідомленнями.

Якщо в американської сторони є додаткові ідеї про те, як нам цей документ укласти, як нам рухатися вперед, то їх потрібно розглянути на рівні команд, які між собою спілкуються. Решта – це повідомлення в ЗМІ, я не буду заходити в деталі коментування, тому що це просто повідомлення в ЗМІ,

– сказав Георгій Тихий.

Україна зацікавлена в підписанні цієї угоди. Наша сторона прагне продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами та гадає, що вона буде корисною для обох країн. У міністерстві вважають, що угода – це вагомий крок для розвитку стратегічного партнерства зі США.

Хоча переговори вже були завершені, у деяких ЗМІ з'явилися повідомлення, що президент США Дональд Трамп знову пропонує змінити умови угоди та додати до корисних копалин й інші економічні активи, наприклад атомні електростанції. Нові умови США не були представлені Києву. Однак під час виступу на освітньому заході у Вашингтоні Трамп наголосив, що договір з Україною про її ресурси можуть підписати найближчим часом.