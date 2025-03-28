У новій угоді про корисні копалини може бути кілька загрозливих моментів для України

Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову угоду щодо корисних копалин. Однак, на жаль, вона може не містити жодних гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Крім того, ймовірно, ця угода призведе до економічної залежності України від США і має й інші негативні наслідки. Таке припущення висловив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов в інтерв'ю 24 Каналу.

До теми "Загроза для суверенітету України": усе, що відомо про новий варіант угоди про корисні копалини

Що може передбачати нова угода про надра

Філософія нової угоди про корисні копалини суттєво відрізняється від того варіанту, який міг бути підписаний 28 лютого, тобто місяць тому в Овальному кабінеті. Те, що Сполучені Штати Америки зараз намагаються запропонувати, відійшовши від "рамкової угоди" до конкретного документа, на думку Стуканова, не відповідає інтересам України.

Це, зокрема, тому, що в ньому немає жодних гарантій безпеки з боку США, що є критично важливим для нас у нинішніх умовах. Крім того, є положення, які, очевидно, економічно нас узалежнюють і фактично передають управління критичними копалинами, мінералами, а також нафтою і газом Вашингтону.

І навіщо нам це? Мабуть, на це питання неможливо знайти відповідь. Тому я підтримую позицію президента Володимира Зеленського, що не варто відкидати все грубо,

– наголосив Сергій Стуканов.

Дипломатія існує для того, щоб говорити "можливо", маючи на увазі "ні", або казати "так", маючи на увазі "можливо". Не можна дипломатично ухилятися від підписання, але потрібно працювати над тим, щоб угода була вигідною для нас. Загалом нам вигідно, щоб американський бізнес зайшов в Україну, але саме як гості, а не як господарі.

Зауважимо, міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна формує свою позицію щодо угоди про корисні копалини та згодом надішле Вашингтону.