Трамп має намір змінити угоду про корисні копалини на "більшу та кращу", – CBS News

Американська сторона прагне внести зміни до угоди про корисні копалини, яку США та Україна планували підписати 28 лютого. Тепер Дональд Трамп хоче зробити її "більшою та кращою".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News. Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський також заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини "в будь-який час і в будь-якому форматі".

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Чи підпишуть США та Україна угоду про копалини

Українські посадовці повідомили своїм американським колегам, що готові підписати угоду про корисні копалини через кілька днів після того, як початковий план закінчився суперечкою між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо доступу до рідкісноземельних металів України наразі нібито "не лишається на столі переговорів".

За словами джерел видання, ця угода не є остаточною і деякі її положення ще можуть змінитись. Один зі співрозмовників журналістів, знайомий з ходом перемовин, пояснив, що Дональд Трамп зараз прагне "більшої, кращої угоди".

До слова, під час свого виступу в Конгресі Трамп заявив, що отримав "важливий лист" від Володимира Зеленського, в якому він нібито висловив готовність до переговорів і досягнення "міцного миру". Також, за словами президента США, Київ готовий підписати угоду щодо корисних копалин і безпеки.