Україна та США обговорюють драфт угоди про копалини: перші подробиці переговорів

Україна та США провели першу детальну розмову щодо драфту угоди про корисні копалини, запропонованої американською стороною. Переговори тривають, і Україна готова продовжувати роботу над угодою, яка може значно вплинути на її природні ресурси.

Про це розповідає Суспільне з посиланням на джерело в Офісі Президента, передає 24 Канал. Перемовини тривають, і Київ готовий до подальшої роботи над документом, повідомило джерело в Офісі Президента.

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Україна готова працювати над угодою про копалини з США

У проєкті угоди йдеться про пріоритетне право американських компаній на інвестиції в українські природні ресурси.

Президент Зеленський заявив, що не підпише документ, якщо він загрожуватиме вступу України до ЄС, та наголосив, що військова допомога США не повинна розглядатися як борг. Тим часом Дональд Трамп звинуватив Київ у спробі відмовитися від угоди та пригрозив наслідками у разі її непідписання.

Переговори тривають, а майбутнє угоди залишається відкритим.

До слова, Росія та США розпочали переговори щодо співпраці у сфері рідкісноземельних металів.

Кирило Дмитрієв повідомив, що вже є зацікавленість від деяких компаній, але конкретні деталі не розкриваються.