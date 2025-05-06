"Переговори закінчено": Трамп дав два чіткі сигнали Путіну

Ілюзії мирних переговорів США з Україною та Росією в надії досягти припинення вогню зникли. Поки що Дональд Трамп обирає свою майбутню тактику щодо війни, але вже встиг дати Владіміру Путіну два чітких сигнали.

Таку думку 24 Каналу висловив засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов, зауваживши, що мовиться саме про підтримку України. Вона вигідна США не лише як інструмент тиску на Кремль, а й на свого іншого ворога.

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Трамп дав два чіткі сигнали Путіну

За словами засновника руху "Демократична Росія", вже 2 роки в інформаційному просторі були новини, розмови та припущення про переговори між Росією та Україною. Однак від початку було очевидно, що ніякого результату не буде. Тепер ця тема остаточно притихла.

"Переговори "закінчились". В оточенні Трампа триває боротьба двох поглядів – повністю вийти з переговорів чи допомагати Україні", – сказав він.

Водночас Трамп вже дав Путіну 2 сигнали:

Білий дім готує продаж Україні військової продукції на суму від 50 мільйонів доларів;

Угода про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна, яка є частиною ширшого документа про корисні копалини.

Щодо першого, об'єм грошей маленький, тому я його сприймаю як сигнал Путіну від Трампа – США дали небагато, але якщо диктатор буде опиратись, сума збільшиться. Щодо другого, у тексті угоди мовиться не про конфлікт, а про повномасштабне вторгнення Росії. Тобто Трамп називає речі своїми іменами без компромісів. Ба більше, до реалізації програм фонду не можуть залучатись країни, які допомагають Росії,

– наголосив Савостьянов.

Він додав, що однією з країн, які допомагають країні-агресорці є Китай, який є ворогом США. Тобто Вашингтон готується до протистояння з Китаєм зі всіх напрямків.