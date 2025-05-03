У межах угоди про надра Україна може отримати ППО від США: що каже Зеленський

Володимир Зеленський припустив, що в межах угоди про надра Україна зможе отримати необхідну кількість систем протиповітряної оборони. Це буде зараховано як внесок США в інвестиційний фонд з відбудови нашої країни.

Президент України розповів, чим угода про надра корисна для США та України під час спілкування з журналістами 3 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що заявив глава держави про можливість отримати ППО від США

У середу, 30 квітня, Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Документ передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови нашої країни та залучення глобальних інвестицій в українську економіку.

Володимир Зеленський вважає, що угода про надра дає Україні можливість захищати майбутні інвестиції США та вірить, що країни побудують правильні економічні інвестиції. Зокрема він згадав про можливі внески у фонд відбудови у вигляді систем ППО.

Ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я йому (Трампу – 24 Канал) сказав про ту кількість – він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї,

– заявив Зеленський.

На думку президента України, угода про надра важлива для обох сторін. За його словами, історичність укладання угоди в тому, що "американці можуть вперше прийти на український ринок".