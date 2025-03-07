На випадок серйозного протистояння з Китаєм: що США важливо отримати від України

Нова адміністрація США запроваджує нову геополітику – розпочинає торгівельні війни. Головним ворогом для Дональда Трампа є Китай, який може дати різку відповідь на введення мит.

Через це Штатам варто шукати "запасний варіант", яким може стати саме Україна. Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що погляди США та нашої країни щодо цього дещо відрізняються.

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Що США потрібно від України для протистояння з Китаєм

Ус пояснив, що США зараз вибудовують нову геополітичну стратегію – готуються до торгівельних війн з Мексикою, Китаєм та Канадою. Найважливішим ворогом все ж залишається Пекін, який у відповідь на введення мит може заборонити постачання рідкоземельних мінералів до США.

Тому США шукають обхідні варіанти – угода з Україною, за даними американських ЗМІ, є тим варіантом, який може допомогти США обійти можливі заборони Китаю,

– сказав він.

Водночас США та Україна мають різні погляди на цю угоду щодо гарантій безпеки. Їх вимагає наша країна, але Трамп прописувати їх не збирається. Залишається питання, чи гарантії "на словах" будуть працювати, але такий варіант, на думку головного консультанта, виключати не можна.

Попередня адміністрація Сполучених Штатів мала чітку позицію щодо підтримки України. За каденції Джо Байдена наша країна отримувала військову допомогу та розвіддані. Однак є важливий момент – демократи ніколи не говорили про присутність американських військових в Україні.

"З чинною адміністрацією цей спектр варіацій дуже-дуже великий. Тут ми бачимо призупинення військової допомоги, а також відсутність розвідувальної інформації. Однак попри всі заяви політиків США про те, що в Україні не буде американських військових, все може бути", – наголосив він.

Цікаво! На фоні заяв Трампа країни Європи починають активізувати свої зусилля, а дух антиамериканізму збільшується. Керівник Центру стратегічних комунікацій і безпеки Ігор Соловей зауважив, що Європа чекає спаду емоцій для прийняття виважених рішень.

Ус додав, що саме торгівельні війни стали передумовою до початку Другої світової війни в минулому столітті. Саме тому, коли команда Трампа звинувачує Україну в тому, що саме через нас скоро почнеться третя світова, їй спершу варто подивитись на свої дії.