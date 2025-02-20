Мінфін США звинуватив Зеленського у зриві угоди на мільярди доларів

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Зеленського у зриві "витонченого плану" Трампа щодо зближення України та США. За його словами, президент України відмовився підписати угоду на 500 мільярдів доларів про "рідкісноземи".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп мав "дуже витончений план" зближення України та США, який передбачав економічне партнерство.

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Зеленський обіцяв підписати угоду про мінерали, але передумав

Однак, за його словами, реалізації цього сценарію завадила відмова Володимира Зеленського підписати угоду щодо "рідкісноземельних металів".

Бессент наголосив, що перед Мюнхенською конференцією президент України нібито запевнив його у готовності підписати угоду на суму 500 мільярдів доларів. Вона передбачала передачу американським компаніям прав на видобуток стратегічно важливих українських корисних копалин.

Президент Зеленський ескалює ситуацію. Багато його заяв у Мюнхені були неприйнятними. Коли я зустрівся з ним, він запевнив мене, що підпише угоду щодо мінералів. Він цього не зробив,

– сказав глава Мінфіну США.

За словами Бессента, Трамп прагнув наблизити Україну до США через економічну співпрацю. Послідовність подій мала бути такою:

Спершу укласти вигідну угоду та продемонструвати американцям, що Україна – надійний партнер.

Після цього використати економічну присутність США в Україні як "щит безпеки".

На фінальному етапі – змусити Росію сісти за стіл переговорів, погрожуючи посиленням санкцій.

Відповідаючи на запитання про можливе посилення чи згортання санкцій проти Росії, Бессент назвав це "дуже гарною характеристикою" ситуації, натякнувши, що економічна угода з Україною могла б стати важелем тиску на Кремль.

Раніше в Офісі президента наголошували, що стратегічні ресурси України не можуть бути "розмінною монетою" без гарантій безпеки та взаємної вигоди.

