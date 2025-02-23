Угода про мінерали покликана запобігти корупції під час відбудови України, – глава Мінфіну США

У США стверджують, що умови угоди про мінерали мають допомогти запобігти корупції під час відновлення України. Там кажуть, що економічне майбутнє України в мирний час може бути більш процвітаючим, а партнерство із ними забезпечить це.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на колонку голови Мінфіну США Скотта Бессента для Financial Times. Він, до слова, був з візитом у Києві 12 лютого, а після цього Трамп поскаржився, що Україна "грубо повелася" з його міністром.

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Бессент каже, що угода не обтяжить Україну додатковими боргами

Бессент зауважив, що США "завжди були креативними у пошуку шляхів найкращої підтримки" своїх партнерів.

Він стверджує, що привіз 12 лютого до України угоду, яка демонструє "довгострокову відданість вільній і безпечній Україні" і яка б мала стимулювати її економічне зростання.

"Умови нашого партнерства передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються до фонду, зосередженого на довгостроковій реконструкції та розвитку України, де США матимуть економічні права та права управління в цих майбутніх інвестиціях", – написав міністр фінансів США.

При цьому він заявив, що американські пропозиції допоможуть уникнути хабарництва під час післявоєнної відбудови України. Він запевняє, що залучення США "не залишить місця для корупції та інсайдерських угод".

Така структура та відносини забезпечують високі стандарти прозорості, підзвітності, корпоративного управління та законодавчої бази, необхідні для залучення потужних приватних інвестицій для післявоєнного зростання в Україні,

– написав Бессент.

Міністр також запевнив, що Штати не стануть власниками фізичних активів в Україні, а угода не обтяжить нашу державу додатковими боргами.