У Зеленського відповіли, які наслідки матиме угода Путіна з КНДР

Російський та північнокорейський диктатори посилили свою співпрацю, зокрема військову, у межах візиту Владіміра Путіна до КНДР. Угода, яку підписали у Пхеньяні, справді має певні загрози.

Щобільше, загрози від співпраці Росії та Північної Кореї мають хвилювати не лише Україну, а й увесь Захід. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, додавши, що насамперед цим має перейматися Китай.

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Загроза є не лише для України

Під час свого візиту до Північної Кореї Владімір Путін підписав з Кім Чен Ином угоду про "всеосяжне партнерство", яка передбачає поглиблення військово-політичної співпраці, зокрема багатьох напрямків військово-технологічної співпраці. Щобільше, тепер КНДР та Росія може допомагати один одному у разі агресії щодо однієї з цих країн.

Угода справді може мати наслідки виключно у військовій сфері. Тобто Північна Корея працюватиме на вбивство цивільного населення України в повному обсязі. Це й політична та юридична фіксація альянсу. Росія показує, що вона не сама веде війну, а воює у певній конфігурації. Це ескалація певного типу,

– зауважив Михайло Подоляк.

На цей договір про співпрацю КНДР та Росії мали б відреагувати не лише європейські країни чи Сполучені Штати Америки, хоч і їхня реакція, звісно важлива. Втім не мало б занепокоїти і Китай.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком вийде сьогодні о 19:40 на нашому ютуб-каналі. Не пропустіть!

"Все, що відбувається, є негативною тенденцією для Китаю. Вона матиме певні деструктивні наслідки для регіону. На мій погляд, Китай узагалі в цьому не зацікавлений, бо заявляється на роль фундаментального глобального лідера. Тож їм дивно бачити, як якісь нікчемні країни під назвами Північна Росія та Росія ламають спокій в регіоні, а відповідно впливатимуть на позиції Китаю", – пояснив Подоляк.

Загалом уся міжнародна спільнота мусила б вдатися до певних кроків через угоду Росії та КНДР. Втім на сьогодні не має справді ефективних інституцій та засобів примусу відповідно, які б могли гарантувати виконання певних правил чи карати за їхнє недотримання.

Якою має бути реакція світу

У Пентагоні, реагуючи на співпрацю двох небезпечних країн, заявили, що це "викликає занепокоєння". Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що авторитарні держави об'єднується та підтримують одна одну так, як ніколи раніше.

Втім такі заяви лунають не вперше – у них немає жодної конкретики, алгоритму дій, як запобігати таким небезпечним тенденціям.

Ми живемо в такий час, що необхідно робити якісь заяви. Будь-які заяви дуже гарні. Але потрібно робити чіткі кроки. Наприклад, публічне підтвердження того, що обсяги військових постачань в Україну суттєво зростуть. Мають зняти усі дискусії щодо заборон на удари по Росії, обмежень щодо використання певних видів зброї. Просто мають йти великі поставки зброї в Україну,

– наголосив Подоляк.

До того ж членство Росії в ООН мали б призупинити. Це вже був би чіткий сигнал на дії країни-агресорки. Додатково на Росію, а також Північну Корею мали б накласти санкції.

"У цьому мають брати участь представники КНР, щоб вони не розказували нам про власний "мирний план" і почали якось регулювати проблему неконтрольованої території під назвою Північна Корея", – додав Подоляк.