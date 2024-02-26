Наскільки ефективні безпекові угоди: Ступак оцінив домовленості України з партнерами
Україну продовжують підтримувати країни світу у протистоянні агресії Росії. Київ не тільки отримує військову допомогу від партнерів, але й ухвалює угоди з гарантії безпеки з державами-членами НАТО.
Раніше Україна підписала договори про співробітництво у сфері безпеки з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Данією. А у другу річницю повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський уклав угоди з главами Канади та Італії. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що безпекові угоди, які підписує Україна з західними державами, принесуть нашій країні велику користь.
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Пришвидшать допомогу Україні
Угоди з безпеки, які Україна ухвалює з західними державами, мають діяти впродовж 10 років, вони містять положення щодо військової підтримки України, надання техніки, обладнання зброї, навчання українських військових, допомоги у післявоєнній розбудові нашої країни.
Міждержавні угоди з окремими країнами зможуть нам допомогти. Україна дістане доступ до технологій, до документів, як ухвалюються рішення в НАТО і взагалі в європейських країнах. Зокрема, наскільки швидко імплементуються бізнес-рішення до державних установ, зокрема щодо того, як зменшити рівень корупції,
– зазначив ексспівробітник СБУ.
В межах цих безпекових угод рішення щодо підтримки України мають ухвалюватися оперативніше.
"Чим менше країн залучено у розв'язання питань, тим швидше будуть ухвалюватись рішення зокрема про виділення допомоги грошової, гуманітарної, або військової", – підкреслив Іван Ступак.
Водночас він зауважив, що організаціям, зокрема НАТО, до складу, яких входить багато країн, складніше та довше вирішувати важливі питання.
Ступак нагадав, що 5 стаття НАТО (передбачає надання допомогу з боку інших членів Альянсу, якщо один з його учасників зазнав військової агресії – 24 Канал) була активована усього один раз – після теракту, який вчинила "Аль-Каїда" в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.
"Зараз це також не спрацює, тому що у мешканців Баден-Бадена та Валенсії, на жаль, не має бажання збирати речі та їхати воювати під Авдіївку", – припустив ексспівробітник СБУ.
Більше про угоди з безпеки, які уклала Україна
- В договорі з Великою Британією зокрема передбачено забезпечення обороноздатності України, підтримка розвитку морського флоту, політична співпраця, допомога у післявоєнній відбудові.
- Франція після підписання з Україною договору з безпеки у 2024 році має надати до 3 мільярдів євро додаткової допомоги. Водночас Олаф Шольц, після укладення угоди з Володимиром Зеленським, заявив, що Німеччина у 2024 році готова витратити на підтримку України 15 мільярдів євро.
- Данія, в межах підписаної з Україною угоди, допомагатиме в розмінуванні, планує надати безпілотники, засоби зв'язку, радари та обладнання для виявлення. Крім того, надасть винищувачі F-16, а також боєприпаси, тренажери, навчання, обслуговування,
- В угодах з Канадою та Італією йдеться також про військову підтримку, співробітництво в питаннях оборони, реагування у разі повторного вторгнення Росії.