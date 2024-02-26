Наскільки ефективні безпекові угоди: Ступак оцінив домовленості України з партнерами

Україну продовжують підтримувати країни світу у протистоянні агресії Росії. Київ не тільки отримує військову допомогу від партнерів, але й ухвалює угоди з гарантії безпеки з державами-членами НАТО.

Раніше Україна підписала договори про співробітництво у сфері безпеки з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Данією. А у другу річницю повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський уклав угоди з главами Канади та Італії. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що безпекові угоди, які підписує Україна з західними державами, принесуть нашій країні велику користь.

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Пришвидшать допомогу Україні

Угоди з безпеки, які Україна ухвалює з західними державами, мають діяти впродовж 10 років, вони містять положення щодо військової підтримки України, надання техніки, обладнання зброї, навчання українських військових, допомоги у післявоєнній розбудові нашої країни.

Міждержавні угоди з окремими країнами зможуть нам допомогти. Україна дістане доступ до технологій, до документів, як ухвалюються рішення в НАТО і взагалі в європейських країнах. Зокрема, наскільки швидко імплементуються бізнес-рішення до державних установ, зокрема щодо того, як зменшити рівень корупції,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

В межах цих безпекових угод рішення щодо підтримки України мають ухвалюватися оперативніше.

"Чим менше країн залучено у розв'язання питань, тим швидше будуть ухвалюватись рішення зокрема про виділення допомоги грошової, гуманітарної, або військової", – підкреслив Іван Ступак.

Водночас він зауважив, що організаціям, зокрема НАТО, до складу, яких входить багато країн, складніше та довше вирішувати важливі питання.

Ступак нагадав, що 5 стаття НАТО (передбачає надання допомогу з боку інших членів Альянсу, якщо один з його учасників зазнав військової агресії – 24 Канал) була активована усього один раз – після теракту, який вчинила "Аль-Каїда" в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

"Зараз це також не спрацює, тому що у мешканців Баден-Бадена та Валенсії, на жаль, не має бажання збирати речі та їхати воювати під Авдіївку", – припустив ексспівробітник СБУ.

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