Угорщина блокує прийняття спільної заяви Європейського Союзу до другої річниці повномасштабного вторгнення. Все через неузгодженість щодо деяких формулювань.

Це може призвести до відсутності заяви у запропонованому форматі. Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці в соцмережі Х, передає 24 Канал.

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Що розповів журналіст

Тепер Угорщина блокує спільну заяву Європейського Союзу з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– написав Джозвяк.

За його словами, найімовірніше, очікується спільна заява трьох голів інститутів ЄС – Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту.

Заходи до другої річниці повномасштабного вторгнення

Спеціально до другої річниці вторгнення на екранах телебачення та кінотеатрів вийдуть кілька фільмів і серіалів. В основі кожного – велика війна в Україні й те, що вона принесла українцям.

Посли Євросоюзу ухвалили 13-й пакет санкцій проти Росії, що був запроваджений до другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Депутат Європарламенту від Литви Петрас Ауштрявічюс розповів, що вже розпочалась підготовка санкцій до 14-го пакета. Він має охопити більше секторів російської економіки.

Також відомо, що Сполучені Штати також ввели масштабний пакет санкцій проти країни-агресора. Йдеться про понад 500 нових сакцій проти Росії. Байден зазначив, що ці санкції гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії вдома.

Угорський уряд уже випустив власну заяву, в якій закликає "обидві сторони" до припинення вогню та жодного разу не згадує країну-агресора. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що військовим шляхом Росію неможливо поставити на коліна.