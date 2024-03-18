Угорщина досі блокує виділення 500 мільйонів євро військової допомоги для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привітав рішення Ради ЄС виділити 5 мільярдів євро на військову допомогу для України в рамках Європейського фонду миру. Про це він заявив під час спілкування із пресою, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан – та людина, яка регулярно робить гучні проросійські заяви. В останній він закликав "окупувати Брюсель".

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Що вирішили в ЄС щодо допомоги Україні

За словами польського міністра, лідерам вдалося домовитися про додаткове фінансування, аби відшкодувати країнам-членам зброю та боєприпаси, які вони постачають Україні. Однак ЄС ще має передати раніше узгоджену допомогу.

Нам також, звичайно, потрібно затвердити виплату раніше узгоджених коштів. І тут, боюся, та ж сама країна блокує проведення перерви на каву,

– натякнув Сікорський на Угорщину.

Нагадаємо, що Будапешт досі блокує восьмий військовий транш для України.

Які країни підтримують нашу державу

У США досі тривають суперечки щодо виділення допомоги Україні. Трампісти блокують це рішення, тим часом Сили оборони відчувають критичну нестачу боєприпасів. І змушені відходити на другу та третю лінію оборони.

Підтримка з боку європейських політиків різноманітна: вони не тільки виділяють кошти, але й надають зброю та відкривають заводи в Україні.