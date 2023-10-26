Чистої води маніпуляція, – Клочок про заяву Орбана щодо розблокування допомоги Україні

На засідання Євроради прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що чекає українську делегацію в Будапешті, аби укласти угоду про виділення 500 мільйонів євро військової допомоги. Однак ці кошти виділятиме ЄС, а не окремо угорська влада.

Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що одіозний угорський політик виступає черговим "миротворцем". Він додав, що така послідовна політика поширення проросійських наративів в Євросоюзі дуже вигідна для Росії.

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"Те, що Орбан пропонує, аби приїхали з України в Будапешт домовлятися про виділення фінансової допомоги – це чистої води маніпуляція. Ми не повинні з ним ні про що домовлятися", – мовив Клочок.

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Словесна маніпуляція

Зараз Угорщина банально блокує рішення про виділення 500 мільйонів євро військової допомоги від ЄС виключно з політичних мотивів, які не мають навіть фінансової зацікавленості для Орбана.

Наприкінці серпня Угорщина вкотре заблокувала надання фінансової допомоги Україні через ситуацію з ОТР Bank.

Якщо послухати самих угорців чи тих, хто обізнані в угорській політиці, то вони говорять, що Орбан поставив хрест на фінансовій допомозі в сумі 13 мільярдів євро, яку мала б отримати Угорщина цього року.

Все, про ці гроші можна забути. Орбан не збирається за них боротися. У нього абсолютно очевидні політичні мотиви,

– додав політичний експерт.

Те, що Орбан говорить, що в Угорщини з Росією є спільний сусід це також словесна маніпуляція. Як зауважив Клочок, політика Угорщини абсолютно очевидно націлена на підтримку російської агресії.

Проте Орбан – це не вся Угорщина, а лише певна частина населення, яка дає йому можливість ще триматися при владі. Втім, антиорбанівські настрої в країні зростають. Днями в Будапешті зібралося чимало противників Орбана,

– зазначив політичний експерт.

Водночас Верховний представник ЄС Жозеп Боррель апелює до угорців, чи потрібна їм влада, яка готова з'єднати країну з диктаторським режимом Владіміра Путіна. На думку Клочка, нинішня риторика, яка лунає з вуст Орбана лише прискорить його відхід у політичне минули.

Політика Орбана щодо Росії

Прем'єр Угорщини Орбан продовжує підтримувати зв'язок з президентом ворожої країни Владіміром Путіним нібито заради миру в Україні. На думку угорського політика, інших варіантів досягнення миру не існує.

До речі, 17 жовтня Орбан особисто зустрівся з Путіним в Китаї. Вони обговорювали співпрацю двох країн. Після зустрічі з російським президентом Орбан цинічно заявив, що "ніколи не хотів протистояти Росії", а навпаки, прагнув "налагодити й розширити контакти".

Зазначимо, що Орбан називав війну Росії проти України "воєнною операцією". Однак така заява розгнівала депутата угорського парламенту.

Днями Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом Європейського Союзу.