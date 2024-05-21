Україна готується до переговорів про вступ до ЄС: Угорщина знову вставляє палки в колеса

У Європейському Союзі планують розпочати переговори щодо вступу України у червні. Втім, цьому перешкоджає Угорщина.

Угорський уряд продовжує наполягати на тому, що процес вступу до ЄС має базуватися на заслугах, втім, Україна все ще не виконала всі умови, які поставив Будапешт. Про це заявив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Угорщина наполягає на виконанні умов для вступу України до ЄС

Відповідаючи на питання щодо можливого початку переговорів про вступ з Україною в червні цього року, Ковач сказав, що умови мають бути єдиними для всіх.

Це процес, заснований на заслугах, без винятків, тому умови однакові для всіх країн-членів і для всіх кандидатів на вступ, тому не може бути ніяких винятків на основі політичних чи ідеологічних міркувань,

– сказав державний секретар.

Представник угорського уряду зазначив, що наразі Україна ще не виконала всі вимоги Будапешту. Ковач наголошує, що переговори можуть розпочатися лише зважаючи на “заслуги” країни-кандидата.

“Я боюся, що були специфічні питання щодо яких Угорщина завжди була дуже відвертою, і прогрес дуже незначний, якщо взагалі є”, – прокоментував Ковач виконання Україною умов угорського уряду.

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