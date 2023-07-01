Угорщина заграє з Росією: в Офісі Президента пояснили, чому це небезпечно

Останнім часом Угорщина стала доволі активно підтримувати Росію, блокуючи нові санкції, які запроваджує ЄС проти країни-агресорки. Михайло Подоляк вважає, що такі дії показують "зневагу до цінностей Європейського Союзу".

Він зазначив, що це також є порушенням правової системи ЄС, яка має навпаки – об'єднувати країн-членів. На його думку, це створює небезпеку для всього Євросоюзу.

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Подоляк висловився щодо дій Угорщини

Радник голови Офісу Президента запевнив, що наразі наша країна робить все можливе, щоб відповідати вимогам членства в Європейському Союзі Попри це, його обурює, що є деякі члени, які відверто нехтують такими стандартами.

Здається, що Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям, аніж деякі його члени,

– зауважив Подоляк.

Він зазначив, що одним з таких членів ЄС є Угорщина, яка намагається діяти проти всього об'єднання. Зокрема, вона неодноразово показувала лояльність до російських дій.

"Водночас членом ЄС є Угорщина, яка блокує санкційні заходи проти Росії та вимагає не допустити поразки агресора", – сказав він.

Наостанок Подоляк розповів, що Україна навіть попри умови воєнного стану все одно впроваджує реформи, щоб стати одним з членів ЄС. Однак він відверто не розуміє, як Євросоюз може дозволяти Угорщині підтримувати дії кремлівської влади.

Угорська влада весь час показує лояльність до Росії