Угорщина відмовилася розміщувати у себе додаткові сили НАТО

США запропонували розмістити додаткові сили НАТО на території Угорщини. Однак у Будапешті від цієї ініціативи відмовилися.

Про це повідомив угорський міністр оборони Тібор Бенке. За його словами, країна вже створила національні сили, тому в поточній ситуації нема потреби покладатися на іноземні підрозділи.

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Ми рухаємося далі цим шляхом, тому зараз, в ситуації, що склалася, не вважаємо за доцільне і не вимагаємо, щоб тут розміщувалися додаткові сили НАТО,

– зазначив він.

Що відомо про військових США в Європі

Видання The New York Times 24 січня, посилаючись на джерела в адміністрації Джо Байдена, поінформувало, що президент Сполучених Штатів розглядає можливість розмістити декілька тисяч американських військових, а також авіацію і кораблі у країнах Балтії та Східній Європі.

Співрозмовники NYT також вказали, що під час зустрічі 22 січня в заміській резиденції глави держави Кемп-Девіді високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Джо Байдену декілька варіантів дій щодо переміщення американських військових ближче до кордону з Росією.

Проте, видання запевнило, що жоден з варіантів не передбачає розміщення військ США в Україні.

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