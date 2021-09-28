Угорщина викликає українського посла через критику угоди з "Газпромом": реакція МЗС України

Днями Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" щодо постачання газу в обхід України, Київ пообіцяв відповідь на такий удар. Після цього стало відомо, що Будапешт викликає українського посла. Міністерство закордонних справ України заявило про аналогічний крок.

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини різко відреагував на критику Україною угоди Угорщини та "Газпрому".

Читайте також Ми будемо відповідати без жалю і співчуттів, – Кулеба про газовий контракт Угорщини та Росії

Угорщина викликає посла України

Позицію України Сіярто вважає "серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини".

Цей крок недружній після безлічі субсидій (вентилятори, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас,

– написав міністр.

Він додав, що у зв'язку з цим Угорщина викликає посла України до МЗС.

Реакція МЗС України на виклик посла

Міністерство закордонних справ України у відповідь запросило посла Угорщини в Києві, аби донести йому "українську принципову позицію".

Транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам,

– наголосили у МЗС.

У відомстві додали, що українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів.

Угода Угорщини й Газпрому та реакція України: коротко

27 вересня стало відомо, що Угорщина підписала з російським "Газпромом" контракт на постачання газу в обхід України. Термін договору – 15 років.

В Україні такий крок сприйняли як "необґрунтоване рішення на догоду Кремлю та на шкоду українсько-угорським відносинам". Українська сторона звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Водночас Сійярто заявив, що "політичними заявами будинки не обігрієш". І що Україні у внутрішні справи Угорщини втручатися не варто.

А очільник закордонного відомства України Дмитро Кулеба назвав угоду ударом по Україні. Він додав, що Київ вже відклав засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва з Угорщиною. І цей крок у відповідь не буде останнім.

Уривок допису Петера Сіярто:

Я глибоко засмучений рішенням уряду України про напад на цей контракт в Єврокомісії. Тому давайте швидко уточнимо кілька речей:

1. українців не мають нічого спільного з тим, з ким ми згодні.

2. Вважаємо грубим порушенням інтересів нашого суверенітету та національної безпеки, що вони хочуть перешкодити безпечному газопостачанню нашої країни, обігріву домівок угорців та експлуатації промисловості.

3. Цей хід недружній після всієї підтримки (вентилятори, медичне обладнання, військова допомога, дитячі канікули, фінансування інвестицій), яку Україна отримала від нас.

Сьогодні викликаємо українського посла до МЗС.