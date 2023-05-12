Угорщина сильно нервує через список прізвищ у пакеті санкцій ЄС проти Росії

Угорському уряду не сподобалися чергові антиросійські санкції. Будапешт висунув вимоги щодо нового пакету обмежень проти Росії з боку Євросоюзу.

Рікард Йозвяк заявив про невдоволення уряду Віктора Орбана новим, 11 за рахунком пакетом антиросійських санкцій Європейського Союзу. Про це брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" написав у своїх соціальних мережах, передає 24 Канал.

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Що не сподобалося Угорщині цього разу

Будапешт не схвалює повністю список людей, проти яких ЄС планує застосувати санкції. Угорський уряд бентежать 3 фамілії у списку з 72 кандидатів. За словами Йозвяка, до цієї трійки входить громадянин Білорусі Володимир Морозов. Він є начальником Білоруської залізниці. Двох інших осіб журналіст не назвав.

Які вимоги висунула Угорщина

Будапешт прагне захистити 3 осіб від економічних обмежень з боку ЄС за підрив українського суверенітету. Угорщина вимагає, щоб з нового санкційного пакета були вилучені їхні прізвища.

Більше про стосунки Угорщини з Росією

Володимир Зеленський розкритикував позицію Будапешту щодо Росії. Президент України дорікнув Угорщині в неадекватній поведінці, яка не відповідає статусу союзника НАТО.

Слова українського лідера не сподобалися голові МЗС Угорщини. Петер Сійярто зробив випад в бік Зеленського. Окрім цього, дипломат почав спекулювати, заявивши про надзвичайно високу ціну, яку нібито заплатила його країна.

Цей дипломатичний скандал не залишився без уваги експертів. 24 Канал поспілкувався з Олегом Лісним. Політолог в ексклюзивному інтерв'ю вказав на серйозну проблему зовнішньої політики Угорщини.

Брюссель вже запровадив 10 пакетів антиросійських санкцій. Завдяки цьому у Росії почалися серйозні проблеми з доступом до технологій. Також це дозволило майже повністю заблокувати експорт російської нафти. При цьому Євросоюз планує додатково підсилити санкційний тиск на державу-терориста.