Угорщина не підтримає виділення фіндопомоги ЄС Україні наступного року

Угорщина не підтримуватиме план Європейського Союзу щодо надання Україні макрофінансової допомоги на 2023 рік. Прем'єр-міністр Віктор Орбан прокоментував свою позицію.

Віктор Орбан заявив, що Угорщина не буде підтримувати ініціативу інших країн Європейського Союзу щодо плану виділення Україні пакету фінансової допомоги наступного року

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Відмова Угорщини схвалити план ЄС загрожує його повним зривом

Він заявив, що не хоче ставити інтереси України вище за інтереси Угорщини.

Хоча Угорщина і засуджує російську агресію і підтримує український народ, але ми не бажаємо ставити інтереси України вище за інтереси своєї країни,

– сказав Орбан.

План Європейського союзу передбачає надання Україні 18 мільярдів євро регулярними платежами протягом наступного року, для підтримки роботи енергетичних та медичних установ, а також для фінансування пенсійних програм.

Прем'єр-міністр Угорщини пропонує альтернативний шлях допомоги. Він рекомендує усім країнам ЄС визначити суму, яку вони готові витратити на підтримку України та розділити її між собою "справедливо та пропорційно".

Орбан також зауважив, що його країна може надіслати Україні до 160 мільйонів євро з власного бюджету на двосторонніх умовах.

Угорщина розпочала співпрацю з Іраном

Відомо, що уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном займає проросійську позицію. Саме ця країна блокує рішення про виділення допомоги Україні від ЄС. Серед усіх країн ЄС тільки Угорщина не виділяла двосторонньої макрофінансової та військової допомоги Україні.

Окрім того, вона довгий час блокувала постачання зброї до України з інших країн своєю територією.

17 листопада голова МЗС Угорщини оголосив про початок економічної співпраці з Іраном. Він заявив, що це необхідно для реінтеграції підсанкційної країни у систему міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, що Іран постачає Росії озброєння. Зокрема, окупанти неодноразово атакували нашу країну іранськими дронами-камікадзе. У МЗС офіційно назвали Іран співучасником агресії Росії.

Крім того, стало відомо, що 6 жовтня Росія підписала нову угоду з Іраном.

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