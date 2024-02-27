В Угорщині обрали нового президента: чи зміниться позиція Будапешта щодо Києва

Після скандальної відставки президентки Угорщини Каталіни Новак, парламент країни 26 лютого обрав нового президента. Високу посаду обійняв Тамаш Шуйок, який є членом партії "Фідес" – її очолює прем'єр Віктор Орбан.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що президент Угорщини – це номінальна посада. Тому Віктор Орбан продовжить визначати також і зовнішню політику країни.

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Має репрезентативну роль

Тамаш Шуйок в минулому був очільником конституційного суду Угорщини, він є професіоналом у сфері юриспруденції.

Однак як зовнішню так і внутрішню політику Угорщині визначає одна людина – Орбан. Шуйок як президент Угорщини матиме чисто репрезентативну роль – не більше,

– зазначив голова угорської громади.

В цьому сенсі, на думку Тібора Томпа, Тамаш Шуйок буде менш помітним, ніж раніше була Катарин Новак.

Нагадаємо, що Віктор Орбан неодноразово виступав з проросійськими заявами, а також перешкоджав ініціативам Євросоюзу щодо допомоги Україні.

Більше про ситуацію з призначення нового президента Угорщини

В країні у 2023 році виник скандал через дії чинної на той час президентки Каталіни Новак. У квітні до Угорщини прибував з візитом Папа Римський Франциск. До його прибуття Новак ухвалила рішення про помилування, зокрема заступника директора дитячого будинку у місті Бічке. Його засудили за прикриття людини, яка вчиняли сексуальні насильства над дітьми.

Коли про це дізналась громадськість, в країні виникли протести. У лютому 2024 року Каталіна Новак подала у відставку, заявивши, що "скоїла помилку".

Віктор Орбан також подав до парламенту поправку до конституції Угорщина, відповідно до якої президент позбувався права помилування за злочини, які були скоєні проти дітей.

Тамаш Шуйок обіймав посаду голови конституційного суду Угорщини з 2016 по 2024 рік. Партія "Фідес" висунула його на посаду президента і парламент країни 26 лютого обрав його на цю посаду. Посісти крісло президента він зможе 5 березня.