В Угорщині перевернувся пасажирський автобус: є жертви та десятки постраждалих – фото
Джерело:RTBF
В угорському Будапешті пасажирський автобус з'їхав з дороги та перекинувся. Унаслідок ДТП загинули 8 людей і ще 48 постраждали.
Дорожньо транспортна пригода сталася близько 04:55 ранку 15 серпня на автомагістралі M7, що простягається на захід від столиці Угорщини. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.
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ДТП зі загиблими в Угорщині
ЗМІ пишуть, що автобус, в якому перебували понад 50 пасажирів, врізався в опору шляхопроводу, а потім зіхав у кювет. Не виключено, що водій заснув за кермом.
- У результаті аварії 8 людей загинули, двоє отримали серйозні травми та ще 46 зазнали незначних ушкоджень.
Окрім цього, зазначається, що 14 осіб врятували пожежники, інші покинули транспорт самостійно.
В Угорщині перевернувся пасажирський автобус / Фото 444.hu
- Наразі у Міністерстві закордонних справ перевіряють інформацію.
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