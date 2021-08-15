В Угорщині перевернувся пасажирський автобус: є жертви та десятки постраждалих – фото

В угорському Будапешті пасажирський автобус з'їхав з дороги та перекинувся. Унаслідок ДТП загинули 8 людей і ще 48 постраждали.

Дорожньо транспортна пригода сталася близько 04:55 ранку 15 серпня на автомагістралі M7, що простягається на захід від столиці Угорщини. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Читайте також У Туреччині автобус потрапив у ДТП: десятки студентів травмовані

ДТП зі загиблими в Угорщині

ЗМІ пишуть, що автобус, в якому перебували понад 50 пасажирів, врізався в опору шляхопроводу, а потім зіхав у кювет. Не виключено, що водій заснув за кермом.

У результаті аварії 8 людей загинули, двоє отримали серйозні травми та ще 46 зазнали незначних ушкоджень.

Окрім цього, зазначається, що 14 осіб врятували пожежники, інші покинули транспорт самостійно.



В Угорщині перевернувся пасажирський автобус / Фото 444.hu

Наразі у Міністерстві закордонних справ перевіряють інформацію.

Аварії та ДТП: останні новини

оки невідомо, чи були у салоні автобуса українці.

До теми У польській Познані не розминулись трамваї, десятки постраждалих: фото, відео