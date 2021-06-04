Важливий сусід, – в угорського прем'єра Орбана заявили про готовність до зустрічі зі Зеленським

В Угорщині заявили про бажання прем'єр-міністра Віктора Орбана провести зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Остаточне рішення щодо цього питання залишається за Україною.
Про це повідомив міністр-керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у коментарі виданню Varosh.
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Україна – це дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною,
– сказав він.
Гергей Гуйяш додав: "Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським".
Хто такий Віктор ОрбанВіктор Орбан – прем'єр-міністр Угорщини, який перебуває при владі вже понад 10 років. Він відомий своєю проросійською позицією.
Орбан підтримує стосунки з керівником Кремля Путіним. Окрім цього, політик неодноразово критикував Захід за запровадження санкцій проти Росії.
Конфлікт між Україною та Угорщиною: коротко
- 28 вересня 2017 року в Україні набув чинності закон "Про освіту", який визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Водночас, відповідно до освітньої програми, одна або кілька дисциплін можуть викладати на 2 і більше мовах.
- Угорщина заявила, що цей закон нібито обмежує права національних меншин та почала блокувати засідання Україна – НАТО.
- Зрештою Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює надання середньої освіти мовами національних менших. Тоді ж у МЗС також висловили сподівання, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.
- Але потім виник ще один скандал. Після місцевих виборів в Україні у 2020 році Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.
- А вже після виборів, 30 листопада, СБУ провела обшуки в угорському благодійному фонді через підозру у загрозі порушення суверенітету України.
- Окрім цього, у цей час в мережі з'явилося відео, як депутати Сюртівської ОТГ на чолі з головою заспівали гімн Угорщини під час складання присяги. Інцидент трапився ще 21 листопада – у День Гідності України. Як пояснив голова ОТГ, вдалися до такого кроку, оскільки більшість як депутатів, так і населення цього села – представники угорської нацменшини.
- 1 грудня Служба безпеки України взяла до уваги цей інцидент. Там заявили, що перевіряють інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ.
- В МЗС Угорщини відреагували на це досить різко. Голова відомства Петер Сійярто просив відправити на Закарпаття місію ОБСЄ та поскаржився на Україну на засіданні Ради Європи.
- Україна ж, зі свого боку, викликала посла Угорщини Іштвана Ійдярто. Дипломата особисто прийняв очільник МЗС Дмитро Кулеба.