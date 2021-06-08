Через тиждень після запуску: в Угорщині зламався вагон міжнародного потяга Укрзалізниці

8 червня 2021 , 17:20
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Джерело:

пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця після тривалої паузи 1 червня відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною. Втім, уже через тиждень сталася перша поломка і пасажирів довелося пересаджувати.

Стався інцидент у вівторок, 8 червня. На станції Ньїредьхаза в Угорщині відчепили пасажирський вагон Укрзалізниці.

До речі Одразу після відновлення міжнародного сполучення провідники Укрзалізниці попалися на контрабанді

Пасажирів пересадили у місцевий потяг

Зупинку довелося зробити з технічних причин. У пресслужбі Укрзалізниці не уточнюють, яких саме, наразі їх з'ясовують. У зламаному вагоні їхали 9 пасажирів: усіх їх пересадили в місцевий потяг.

Представники угорської сторони виконують регламентні роботи та вже дозволили подальший рух вагона. Його повернуть до складу потяга на зворотному шляху.

Відтак пасажирів, які повертаються з Австрії та Угорщини, місцевим потягом доставлять до станції пересадки. Надалі вони продовжать рух до України.

Змін до графіку міжнародного сполучення Київ — Будапешт — Відень наразі не планують. Наступний рейс відправлятиметься з Києва за розкладом.

Відновлення міжнародних рейсів

  • На початку пандемії у березні 2020 року Укрзалізниця скасувала рейси в інші країни. Тоді припускали, що це тимчасово.
  • Відтак були скасовані потяги до Польщі, Молдови, Угорщини, Австрії. 
  • Пізніше Укрзалізниця зробила декілька евакуаційних рейсів до Польщі, Литви, Білорусі та Росії, аби забрати українських громадян.
  • Після міжнародне сполучення повністю припинили. Його відновили лише 1 червня 2021 року.
  • Укрзалізниця станом на початок червня відновила рейси лише до Австрії та Угорщини. З їхнім розкладом можна ознайомитися за цим посиланням.
Автор: Вероніка Климська