В Угорщині звинуватили Єврокомісію через шалені ціни на газ
6 жовтня 2021 , 17:21Читать новость на русском
Джерело:Hungary Today
Віктор Орбан заявив, що Європейська комісія частково винна в підвищенні ціни на блакитне паливо. За його словами, якщо не змінити правила, "всі опиняться у невигідному становищі".
Про це прем'єр-міністр Угорщини сказав 6 жовтня під час візиту до Словенії.
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Уряд вважає неприйнятною пропозицію Європейського Союзу про "зелену угоду". Вона передбачає введення непрямого податку для власників будинків й автомобілів,
– зазначив Віктор Орбан.
Політик також додав, що на угорську країну наразі не вплине підвищення вартості, враховуючи поточний режим обмеження цін на енергоносії.Зверніть увагу! Лідери ЄС обговорили зростання цін на енергоносії під час своєї робочої вечері у словенському місті Брдо у вівторок і вирішили розглянути це питання більш детально протягом найближчих тижнів.
Угода Росії та Угорщини: коротко
- Угорщина та Росія 27 вересня підписали у Будапешті довгостроковий контракт на постачання газу. Однак це відбуватиметься в обхід України.
- Угорська сторона отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.
- МЗС України відреагувало на підписання, назвавши його політичним та економічно необґрунтованим рішенням, схваленим на догоду Кремлю.
- Російська компанія "Газпром" 1 жовтня заявила про початок постачання блакитного палива до Угорщини та Хорватії через "Турецький потік".