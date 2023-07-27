Продавали липові довідки ухилянтам: у Полтаві спіймали на гарячому хірурга та психолога з ВЛК
Джерело:Ігор Клименко
В МВС України повідомили про викриту схему у Полтаві. Деякі члени військово-лікарняної комісії використовували своє положення задля отримання хабарів від військовозобов'язаних.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про ліквідацію корупційної схеми у Полтаві. Про це він написав 27 липня у своїх соцмережах.
До теми Працівник Укрзалізниці провозив ухилянтів у вентиляційній системі поїзда: його викрила СБУ
Члени ВЛК брали хабарі в ухилянтів
За словами голови МВС, хірург та психолог з військового шпиталю продавали фейкові документам військовозобов'язаним.
У Полтаві хірург та психолог військового госпіталю продавали липові довідки ухилянтам від мобілізації. Бувши членами ВЛК, медики могли досить легко вирішувати такі питання,
– заявив Клименко.
Кожна така "довідка" коштувала 4 тисячі доларів. Правоохоронці вже ліквідували цю схему.
Міністр зазначив, що це не єдиний випадок неправомірних дій членів ВЛК в Україні. Він запевнив, що громадськість почує про інші виявлені факти.
Подробиці затримання членів ВЛК
У Національній поліції Полтавщини заявили, що представника військо-медичного закладу затримали під час отримання хабаря. Мовиться про начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин.
Член ВЛК вимагав та отримав неправомірну вигоду за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби,
– зазначається у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Хірургу загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Окрім цього його можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також в нього можуть конфіскувати майно.
Ухилення від мобілізації карається законом
- Раніше у Полтаві стався скандал через ухилянта. Між військовозобов'язаним та працівникам військкомату виник конфлікт. Спортивний чоловік відмовився від повістки, провокував військовослужбовців та називав захист України від російської агресії "вбивством людей за гроші". Згодом з'ясувалося, що це був місцевий фітнес-тренер.
- Не так давно на Тернопільщині суд покарав військовозобов'язаного, який отримав повістку та пройшов медкомісію, але не захотів йти до лав ЗСУ. Хлопцю призначили 3 роки та 1 місяць позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання на певних умовах.
- Нагадаємо, у Львові 32-річний чоловік після отримання повістки та проходження ВЛК не з'явився у ТЦК. Свій вчинок він пояснив тим, що буцімто проспав. Однак це не врятувало його від покарання у вигляді 3-річного позбавлення волі з випробувальним терміном у 2 роки.