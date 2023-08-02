Яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації: роз'яснення адвоката

В Україні проводять загальну мобілізацію під час воєнного стану. За ухилення від армії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Ухилення від мобілізації – це ухилення військовозобов’язаних цивільних осіб. Детальніше про це розповів адвокат Андрій Новак.

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Яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації

Адміністративними правопорушеннями вважаються:

зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх з необережності – тягне за собою штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 гривні до 119 гривень).

порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (тут йдеться про неприбуття до військкомату для уточнення облікових даних, відмова від повістки без законних підстав тощо). Тягне за собою накладання штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – від 3 400 до 5 100 гривень.

Очільники військкоматів самостійно розглядають адмінсправу і виносять постанову про притягнення до відповідальності. Скасувати постанову можна лише через суд.

Якщо ж йдеться про кримінальне правопорушення – справу розглядає суд.

Кримінальна відповідальність настає у кількох випадках:

ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період або в разі проведення цільової мобілізації;

ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів;

ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком, який триває від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший – від року до двох.

Хто такий ухилянт

Ухилянт – це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду про ухилення від мобілізації. Тобто, особа вже визнана винною в судовому порядку.

Зауважимо, що адміністративну відповідальність і постанову виносить ТЦК та СП. Відтак, людина, на яку склали цю адмінвідповідальність, вважається правопорушником, а не ухилянтом.