Чи може Україна покарати ухилянтів, які втекли за кордон: пояснення адвоката

В Україні триває мобілізація, однак не всі військовозобов'язані з'являються до військкоматів та стають на облік. Зокрема, деякі українці виїхали або намагаються виїхати за кордон, щоб уникнути військової служби.

Зараз часто з'являються новини про ухилянтів від мобілізації, які втекли за кордон та вихваляються цим. Наразі існує запит суспільства щодо покарання за подібні вчинки, однак конкретних способів для цього немає, розповів адвокат ЮФ Gracers Станіслав Польовий.

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Яка правова база існує у цьому питанні

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487, усі посольства та консульства України зобов‘язані взяти на себе облік військовозобов‘язаних.

Зокрема, вони повинні вчасно інформувати громадян України, які перебувають за кордоном, про початок нового призову та мобілізації, а також допомагати повертати цих осіб назад до України.

Відповідно до вимог Порядку організації та проведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, закон вимагає:

перебувати на військовому обліку у разі від'їзду за межі України на строк більше ніж три місяці – за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

У строк до семи днів від моменту прибуття до країни прийти з паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до посольства чи консульства України та стати на облік;

призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються, тобто ставати на облік не потрібно.

Водночас сталого механізму в цій системі не існує. Співробітники посольств та консульств не мають права вручати громадянам повістки.

Також не мають повноважень для сприяння в поверненні військовозобов‘язаних, адже примусова депортація можлива лише тоді, коли є відповідне рішення міжнародного суду.

На практиці, громадяни України не підлягають екстрадиції, тому що виїзд за межі країни до, або під час війни не є злочином.

Людина, яка перебуває за межами України незаконно, буде мати проблеми із тим, щоб влаштуватися у Європі та отримати тимчасовий захист. Фактично, це єдина проблема, з якою ці люди можуть зіштовхнутися.

Покарання при поверненні додому

Щодо покарання, яке чоловіки можуть отримати, повернувшись додому, то тут є декілька видів відповідальності. Залежно від випадку та обставин їх розділяють на кримінальну та адміністративну відповідальність.

Кримінальна відповідальність:

Ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації. Якщо метою перетину кордону було ухилення від служби, то це карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років .

. За пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі можна отримати штраф чи позбавлення волі .

. За фальсифікацію документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів загрожує штраф, або ж арешт чи обмеження волі.



Адміністративна відповідальність:

Якщо військовозобов'язаний не з'являється до військкомату під час дії Указу президента України "Про проведення спільної мобілізації", то він може отримати штраф до 8500 гривень .

. Спроба незаконного перетину кордону – карається штрафом в 3400 – 8500 гривень, або ж адміністративним арештом.

Зараз міжнародне право безсильне в цій проблемі. Покарання порушників, які існують в українському законодавстві, можна реалізувати, лише коли особи перебувають на території України.

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