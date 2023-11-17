Одружувала й вивозила за кордон: в Одесі затримали організаторку хитрої схеми для ухилянтів
Джерело:МВС України
Поліція та прикордонники 16 листопада затримали в Одесі жінку, що організовувала схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Для цього одеситка організувала так зване "шлюбне агентство".
Наразі організаторці цієї схеми оголосили підозру. Досудове розслідування щодо справи – триває.
Цікаво Дубінському вручили підозру за організацію схеми виїзду за кордон для ухилянтів
Одеситка "сватала" ухилянтів з жінками, що мали інвалідність
У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що одеситка підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала шлюб з чоловіками призовного віку. Це все робилося для того, щоб "подружжя" могло виїхати за кордон.
Правоохоронці підкреслили, що зрештою так звані "наречені" поверталася в Україну, залишивши своїх "чоловіків". А через деякий час шлюб "подружжя" розривало.
Послуги такої "шлюбної агенції" оцінювали у 4 500 доларів США. Частину коштів чоловіки віддавали своїй майбутній фіктивній дружині,
– мовиться у дописі МВС.
Одеситка організувала "шлюбне агентство" для виїзду чоловіків за кордон / Фото Держприкордонслужби
Представники міністерства зауважили, що організаторці злочинної схеми та одній із "наречених" вже повідомили про підозру. Наразі правоохоронці проводять подальші слідчі дії, щоб встановити та притягнути всіх учасників "шлюбного агентства" до відповідальності.
Раніше СБУ викрила масштабну схему втечі за кордон ухилянтів
- У Службі безпеки України 31 жовтня розповіли, що колишній заступник голови Судової охорони організував схему вивезення ухилянтів за кордон. За свої послуги він вимагав від 2 до 5 тисяч доларів США.
- За даними правоохоронців, чоловік створив в Україні фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій. Так, він оформлював військовозобов'язаних, які ухилялися від служби, як міжнародних перевізників гуманітарних вантажів від імені своїх "організацій".
- Наразі СБУ уже оголосила підозру ексзаступнику голови Судової охорони за двома статтями. Коли провину доведуть у суді, то йому може загрожувати покарання у вигляді восьми й дев'яти років позбавлення волі.
- Варто зазначити, що чоловіка звільнили із займаної посади у 2021 році через підозри у корупції. Наразі підозрюваний переховується за кордоном.