Одружувала й вивозила за кордон: в Одесі затримали організаторку хитрої схеми для ухилянтів

Поліція та прикордонники 16 листопада затримали в Одесі жінку, що організовувала схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Для цього одеситка організувала так зване "шлюбне агентство".

Наразі організаторці цієї схеми оголосили підозру. Досудове розслідування щодо справи – триває.

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У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що одеситка підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала шлюб з чоловіками призовного віку. Це все робилося для того, щоб "подружжя" могло виїхати за кордон.

Правоохоронці підкреслили, що зрештою так звані "наречені" поверталася в Україну, залишивши своїх "чоловіків". А через деякий час шлюб "подружжя" розривало.

Послуги такої "шлюбної агенції" оцінювали у 4 500 доларів США. Частину коштів чоловіки віддавали своїй майбутній фіктивній дружині,

– мовиться у дописі МВС.

Одеситка організувала "шлюбне агентство" для виїзду чоловіків за кордон / Фото Держприкордонслужби

Представники міністерства зауважили, що організаторці злочинної схеми та одній із "наречених" вже повідомили про підозру. Наразі правоохоронці проводять подальші слідчі дії, щоб встановити та притягнути всіх учасників "шлюбного агентства" до відповідальності.

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