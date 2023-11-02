З надувними "пончиками" штурмували Тису: ДПСУ впіймали чергових "безсмертних" ухилянтів
Джерело:ДПСУ
Прикордонники розповіли про чергових охочих незаконно перетнути державний кордон. Відомо, що ухилянти вирішили штурмувати Тису. А зробили вони це на надувних кругах, які нагадують пончики.
В Україні діє загальна мобілізація. Відтак, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть без поважних причин покидати країну. Але є ті, хто намагається зробити це в обхід усім правилам.
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Ухилянтів супроводжували підлітки
Так, на Закарпатті поблизу річки Тиса прикордонники затримали відразу двох неповнолітніх, а також двох дорослих чоловіків. У них були з собою надувні "пончики" для плавання.
За 100 доларів хотіли лише провести їх до річки та вказати напрям на Румунію,
– зізналися підлітки охоронцям кордону.
Але це лише квіточки. Як зазначають у ДПСУ, "екстремали" за нічну мандрівку мали заплатити організаторам 5000 та 3500 доларів. Прикордонники зазначили, що про порушників уже повідомили до Нацполіції. Також уже встановлений організатор незаконного переправлення.
Ухилянти хотіли втекти через річку Тису: дивіться відеоЗверніть увагу! У ДПСУ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення на Тисі загинули 19 чоловіків.
Напередодні ми розповідали вам про інший випадок. Він також пов'язаний із незаконним виїздом чоловіків з України під час воєнного стану.
Допомагав виїжджати священник московської церкви
- Так, на Одещині напередодні затримали священнослужителя московської церкви. Відомо, що він пропонував військовозобов'язаним допомогу у нелегальному перетинанні державного кордону.
- За даними ДПСУ, священнослужитель до цього долучив також двох своїх спільників. Їм усім уже повідомили про підозру.
- Священник разом зі спільниками пропонував чоловікам призовного віку підготувати "пакет" документів. Він дозволив би їм не лише уникнути мобілізації, а й дав би можливість виїхати за кордон у супроводі координаторів.
- А тепер найцікавіше. Вартість цього "пакета" документів – 7500 доларів. Звернімо увагу, що священника та спільників затримали. Їм оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Стаття – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.