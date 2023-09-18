На ухилянтів після повернення з-за кордону очікують юридичні проблеми, – Подоляк

Масові перевірки ВЛК виявили той факт, що українці купували фіктивні довідки про свою непридатність до служби. Ними вони скористалися, щоб виїхати за кордон.

В Україні розуміють, що процедура екстрадиції вкрай складна. Тож, не варто очікувати, що ухилянтів вдасться масово повернути. Водночас радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі з російською опозиціонеркою Юлією Латиніною зробив попередження для них.

Читайте також Які категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон під час війни

На ухилянтів очікують "юридичні проблеми"

Михайло Подоляк зазначив, що ухилянти, котрі придбали фіктивні довідки та виїхали з їхньою допомогою за кордон, матимуть проблеми з судом. А все тому, що відповідний документ – "прояв корупційної дії".

На основі цього треба буде звертатися в суди тих країн, де вони перебувають як біженці з певними юридичними статусами, щоб їм це скасували, і в судах цих країн довести, що ця людина отримала довідку не належним чином,

– зазначив Подоляк.

Радник глави ОП визнав, що юридична процедура екстрадиції ухилянтів буде складною. У країнах Заходу вважають, що людина має право боятися йти на війну. Відтак, надіятися на масове повернення людей не варто.

Але будуть реєстри людей, які отримували фіктивні довідки і тоді в них будуть проблеми вже при поверненні до України, будуть йти юридичні процедури,

– додав Подоляк.

Він зазначив, що якщо вони не повертатимуться зараз добровільно, то після завершення війни на них очікують юридичні проблеми. Тоді вияснятимуть підстави, на яких вони виїхали з країни і так далі.

Втеча через "Шлях"