Що означає указ Путіна про збільшення штату армії Росії: аналіз ISW

Указ російського диктатора Володимира Путіна про збільшення штату армії означає, що формально Кремль визнає нинішню кінцеву чисельність російських військ, а не намагається збільшити свої збройні сили.

Про це йдеться в актуальному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Що відомо

Російський диктатор Путін 1 грудня підписав указ про збільшення офіційної чисельності російських збройних сил з 2,039 до 2,209 мільйона осіб, а загальної чисельності бойового складу – з 1,15 до 1,32 мільйона осіб.

У вересні 2022 року російський уряд оголосив, що до збройних сил мобілізують 300 тисяч осіб відповідно до указу Путіна про часткову мобілізацію. Генсек НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив, що російські війська втратили понад 300 тисяч людей в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Вербування добровольців, часткова мобілізація, а також російські втрати в Україні, ймовірно, пояснюють чистий приріст військовослужбовців на 170 тисяч осіб у період з 25 серпня 2022 року до 1 грудня 2023 року, – зазначають аналітики.

Таким чином, указ Путіна від 1 грудня 2023 року, найімовірніше, встановлює 2,209 мільйона осіб як новий офіційний штат, а не означає значне збільшення загальної чисельності російської армії.

Втрати російської армії