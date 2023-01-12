Україна анонсувала голосування в ООН за спецтрибунал для Росії

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала всіх членів ООН підтримати резолюцію про створення спеціального трибуналу для Росії. Незабаром за це має голосувати Генеральна Асамблея.

Про це стало відомо 12 січня. Джапарова виступила на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах.

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"Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми плануємо винести на розгляд Генеральної Асамблеї", – заявила заступниця міністра.

Росіяни зруйнували безпеку

Джапарова сказала, що Росія практикує проти України право сили. Відтак, тепер ніхто не може почуватися у безпеці.

Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне – безпеку зруйнували, міжнародний мир під сумнівом, верховенство права брутально порушують, – наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що з 24 лютого 2022 року росіяни вбили в Україні 453 дітей. Проте насправді кількість жертв може бути більшою, бо невідомо, що відбувається на окупованих територіях.

Відкрити шлях для покарання вбивць

Джапарова звернулася до всіх відповідальних держав. Вона просить членів ООН зробити свій внесок у мир та верховенства права та підтримати "Формулу миру" з десяти пунктів, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Заступниця міністра наголосила, що відновлення справедливості є одним з її ключових пунктів.

Представниця МЗС вважає, що Росію необхідно притягти до відповідальності так, як колись це зробили з нацистською Німеччиною. Вона пригадала, що майже 88 років тому США, Велика Британія, Франція та Радянський Союз підписали Лондонську угоду та Статут Міжнародного військового трибуналу.

Це відкрило шлях до Нюрнберзького процесу. Це саме те, що ми повинні зробити сьогодні – створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії, – додала Джапарова.

Війна має ознаки геноциду

За словами Джапарової мовиться про особливий міжнародний механізм, який розглядатиме злочин агресії. Вона зазначила, що Міжнародний кримінальний суд вже розслідує воєнні злочини проти України.

"Вважаємо, що агресія має ознаки геноциду, оскільки є докази. Проте коли мова йде про злочин агресії, вважаємо, що слід запровадити спеціальний трибунал. Також слід запровадити спеціальний міжнародний механізм, щоб притягти до відповідальності вище керівництво", – сказала Джапарова.

Вона повідомила, що Україна веде перемовини з партнерами й низка країн підтримали ініціативу. Джапарова розповіла, що наразі Україна працює над текстом резолюції.

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