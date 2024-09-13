У ГУР розповіли, чим атакували А-50, Су-57 та РЛС "Воронеж" в Росії

Головне управління розвідки пояснило, яка саме зброя атакувала російські А-50, Су-57 та радіолокаційну станцію "Воронеж" в Росії. Очільник розвідки пояснив, що мовиться про дрони-камікадзе, що летять на сотні кілометрів.

Українські розвідники показали на відео свою роботу цих безпілотників та розповіли деталі.

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Чим Україна атакувала ворожі цілі

А-50 в Таганрозі, Су-57, та гордість Путіна – РЛС "Воронеж". Усіх їх об'єднує одне: останнє, що вони бачили перед виходом з ладу – "Бобрів",

– заявили у ГУР.

Там пояснили, що вороги на вищезгаданих об'єктах бачили дрони-камікадзе UJ-26 "Бобер", які в умілих руках бійців української розвідки вже понад рік успішно кошмарять ворога на його ж території.

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Українська розвідка показала відео роботи бійців: дивіться на кадри

Розвідники розповіли, що суть атак по Росії – у захисті.

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До речі, безпілотник "Бобер" є нашим баражуючим боєприпасом великої дальності, який може здолати понад 800 кілометрів. Він побудований за аеродинамічною схемою качки, тож може легко змінювати висоту, добре маневрувати в повітрі. Це підвищує його шанси обійти російську ППО.