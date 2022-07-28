Міноборони буде закуповувати зброю за стандартами НАТО, – Резніков

При Міністерстві оборони України працюватиме два агентства, одне з яких Агенція оборонних закупівель. Ця агенція бузе займатися всім, що стосується озброєння. Інша агенція займатиметься тиловими речами. У такий спосіб Україна буде закуповувати зброю за стандартами НАТО.

Україна закуповуватиме зброю прозоро

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Агенція оборонних закупівель створювалась за зразком натівської логістичної організації NSPA (NATO Support and Procurement Agency), щоб зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.

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NSPA – це агенція НАТО з питань закупівель та підтримки. Це такий своєрідний Amazon, тільки з товарами мілітарного призначення. Саме за цією моделлю з врахуванням стандартів НАТО створено Агенцію оборонних закупівель Міноборони. Це прозорий механізм, який зрозумілий для наших партнерів, для бізнесу, для виробників,

– сказав Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що робота зі створення Агенції розпочалася наприкінці січня і мала закінчитися у березні. Та через повномасштабне вторгнення росії завершення процедур було відкладено.

Резніков розповів, що декілька тижнів тому Агенцію офіційно зареєстрували, після чого почнеться розгортання її роботи.

"Тобто це модель НАТО, яку ми поширимо на нашу практику, щоб процес закупівель був більш прозорим та ефективним. У такий спосіб ми здійснюємо інтеграцію до НАТО де-факто, про що я також неодноразово говорив", – заявив міністр.

Резніков розповів, що його заступник Денис Шарапов займається налаштуванням комунікації з NSPA, налагодженням протоколів та "прозорої, зрозумілої, транспарентної" системи закупівель у перевірених Альянсом постачальників.

Міністр відкинув будь-які корупційні припущення в призначенні Шарапова, якого ЗМІ пов'язують з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Його призначення Резніков пояснив браком фахівців із закупівлі зброї у міністерстві.

Моя – міністра – відповідальність, щоб в мене в міністерстві не було корупції. Відповідно, я зробив пропозицію людині, я створюю агенцію, яка буде працювати за натівськими стандартами, щоб унеможливити будь-які "хитрі" схеми. Тому розмовляти ми будемо тільки після того, як пройдемо якийсь шлях, і тоді, якщо будуть висунуті якісь обвинувачення, це буде моя політична за це відповідальність та юридична – того, хто буде до цього залучений,

– резюмував Резніков.

Міністр повідомив, що роботу Агенції оборонних закупівель зможе курувати й за необхідності долучатися до аудиту Defense Reform Advisory Board, міжнародна дорадча група найвищого рівня, до складу якої входять представники країн-членів НАТО.

Україна переходить на зброю НАТО

На озброєнні України була здебільшого радянська зброя. Після вторгнення росії партнери також надавали Україні радянську зброю, запаси якої почали вичерпуватися.

Тому однією з причин, чому затримується постачання сучасної зброї, полягає в тому, що українські військові повинні пройти навчання. Зокрема, українські льотчики відправлять на навчання, щоб почати опановувати американські винищувачі.

У червні генсек НАТО Єнс Столтенбер повідомив, що Альянс готує переведення української армії з пострадянського озброєння на нові зразки.

Згодом під час саміту НАТО Столтенберг знову наголосив, що Альянс має допомогти Україні перейти на сучасну зброю натовського зразка.

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