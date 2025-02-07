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24 Канал Новини України "Готуємось ретельно": в МЗС назвали очікування від нового "Рамштайну"
7 лютого, 15:46
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"Готуємось ретельно": в МЗС назвали очікування від нового "Рамштайну"

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Засідання "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 12 лютого буде нетиповим, оскільки вперше головуватиме Велика Британія, а не США.
  • Україна очікує певних рішень від партнерів.

Київ чекає на проведення наступного засідання у форматі "Рамштайн". І ретельно готується до нього.

Це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час пресконференції, передає 24 Канал.

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Чого чекає Україна від засідання "Рамштайн" 12 лютого

Георгій Тихий прокоментував збереження зустрічей у цьому форматі та зміну головування. Підкреслив: вважає "Рамштайн" дієвим механізмом, а тому добре, що він продовжує функціонувати. За 2022 – 2024 роки формат довів свою ефективність. 

Ми вітаємо, що британці зараз взяли на себе цю роль скликати "Рамштайн". Те, що стосується американської сторони, – я думаю, краще залишити ці оголошення їм. Нехай вони ухвалюють рішення, повідомляють про свою участь, як це буде відбуватись, 
– сказав речник. 

Тихий додав: важливо не те, хто головує, а які рішення на підтримку України ухвалюють. Київ очікує рішень щодо посилення ППО й інвестицій у вітчизняне виробництво зброї. 

Цей "Рамштайн" буде нетиповим 

Важливо, що зустріч "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 12 лютого буде не типовою. Уперше США не головуватимуть – цю роль перебере на себе Велика Британія. Власне, це перший "Рамштайн" після зміни адміністрації у США. 

Втім, є дані, що новий очільник Пентагону Піт Гегсет усе ж приїде до Європи і буде на засіданні. 

Спершу проведення "Рамштайну" було під загрозою, адже США не виказали бажання надалі займатися цим форматом. Але європейські країни підтримали його збереження.