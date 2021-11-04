Україна давно має повне право на вступ до НАТО та ЄС, – посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що наша країна за останні кілька років виконала понад 2 00 контрольних показників стандартів НАТО. Через це дипломат переконаний, що ми уже можемо стати членами Альянсу.

За словами Андрія Мельника, Україна розраховує на те, що стане членом НАТО до 2030 року. Однак у цьому питання багато чого залежить від Німеччини. Зокрема і євроатлантичні прагнення.

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Німеччина піддалася Росії

Андрій Мельник заявив, що офіційна гарантія від Німеччини на членство в ЄС і НАТО у вигляді пропозиції в коаліційній угоді нового федерального уряду була б потужнішою за всі санкції проти Росії. Однак, за словами посла, Кремль виступає проти євроатлантичних перспектив України, а Німеччина сприйняла цю позицію.

Мельник переконаний, що очільник Володимир Путін боїться вступу України в ЄС і НАТО. Причиною цього є те, що в такому випадку тоталітарний режим в Росії просто впаде.

У демократичній та економічно успішній Україні, як частині західної спільноти цінностей, глава Кремля бачить небезпеку для свого тоталітарного насильницького режиму. Вступ України в ЄС та НАТО також стане позитивним сигналом для пригніченого громадянського суспільства в Росії,

– заявив Мельник.

Також посол України прокоментував лобіювання Німеччиною запуску російського "Північного потоку-2". За словами Андрія Мельника, це "ніж у спину українців". Після цього, за словами дипломата, довіру наших громадян до офіційного Берліна після запуску російського газопроводу буде важко.

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