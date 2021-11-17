Україна десятки разів просила видати Януковича, але Росія ігнорує

Українська прокуратура направляла до Росії вже понад 30 запитів про видачу президента-втікача Віктора Януковича та його оточення через розстріл Майдану. Однак Москва все ігнорує.

Слідство неодноразово хотіло встановити місце розташування Януковича в порядку міжнародного співробітництва. Про це розповів заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов.

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Також подавали запити на видачу президента-втікача та керівників правоохоронних органів. Так, на екстрадицію відправляли 10 запитів. За словами Іванова, у цій справі було понад 20 запитів про міжнародну правову допомогу.

Російська сторона у всьому відмовляє.

Розслідування про розстріл Майдану завершили

Слідчі Державного бюро 17 листопада розслідувань заявило про завершення розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року.

У них звинувачують вищих посадових осіб та колишнього президента Віктора Януковича.

До складу злочинної групи міністр оборони, голова СБУ та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру, міністр внутрішніх справ та інші.

З 18 по 20 лютого 2014 року, коли розстрілювали протестувальників на Майдані, Янукович 11 разів телефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну